Посол Великобритании: ЕС «нагнут» по санкциям против Крыма и после брексита

12.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Великобритания сегодня играет ведущую роль в Евросоюзе в вопросе санкций против России, введенных за Крым. Лондон не ожидает смягчения санкционного режима после брексита, однако, якобы, это будет решение самих членов ЕС. Сама Великобритания сохранит синхронную политику со своими союзниками из США.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил британский посол в Москве Лори Бристоу.

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«В составе ЕС мы придерживаемся единого санкционного режима и играем ведущую роль в том, чтобы Евросоюз эффективно ответил, например, на аннексию Крыма… Что будет с санкциями дальше, зависит от того, к каким конкретно соглашениям мы в итоге придем с ЕС. Возможно, мы получим большую свободу действий для проведения национальной санкционной политики. Но пока говорить об этом рано. В любом случае мы тесно сотрудничаем и с европейскими партнерами, и с США. И если Россия предпринимает опрометчивые или опасные шаги, мы готовы вместе на это ответить», – сказал он.

На вопрос, не опасается ли Лондон, что страны ЕС не будут поддерживать антироссийские санкции после брексита, посол ответил:

«Я просто напомню, что санкции продлеваются единогласно каждые полгода — это кое-что говорит о взглядах европейцев. Мы никого не заставляем голосовать за санкции или против них — другие страны поступают так из собственных соображений», – сказал Бристоу.

Интересно, что англичанин жалуется на недостаточно близкие контакты с российской властью.

«С нашими друзьями и союзниками — Францией, Германией, США — у нас выстроены крепкие связи на руководящем уровне, а с Россией такого нет. В Париже или Вашингтоне дипломат может целый день проводить на встречах в различных местах и ведомствах. В Вашингтоне у нас были даже пропуска в Госдеп. В России ничего такого нет, ни у кого», – посетовал посол.

«С российскими властями мои контакты довольно ограничены. Но отношения между правительствами двух стран — это только часть наших взаимоотношений. Еженедельно я встречаюсь с сотнями россиян, и большинство из них не чиновники. Это бизнесмены, представители экспертного сообщества, университетов, музеев, галерей, оркестров», – добавил Бристоу.

«Россия атаковала своих соседей — Грузию и Украину — незаконно аннексировала часть Украины, использовала кибероружие, поддерживала Башара Асада в использовании химоружия в Сирии… Это определенная модель поведения: российское государство подвергает окружающих опасности. А мы выступаем против этого. И пытаться выстраивать какие-то нормальные взаимоотношения со страной, которая нападает с химоружием на людей на территории Великобритании, для нас неприемлемо. Так что первым, но не единственным шагом должен стать отказ от подобных практик», – поставил ультиматум посол.