Посол Великобритании покидает Киев

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф опубликовала на своей странице в Twitter сообщение, что будет возглавлять британскую дипломатическую миссию в Швеции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Очень горжусь тем, что стану следующим послом в Швеции. Кроме того, я стану первой женщиной на этой должности за 500 лет дипломатических отношений между нами. И раньше чем через столетие. Очень жду работу с Маргот Валльстрём (министр иностранных дед Швеции – Ред)!”, — указано в сообщении британского посла.

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Как сообщал ПолитНавигатор, временно поверенным в делах США в Украине назначен Уильям Тейлор. “Посольство США в Киеве приветствует Посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода. Посол Тейлор принесет в нашу команду богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украиной и США”, — сообщили в посольстве США