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Кишинёв – это не только архитектура советского периода. Это ещё и красивейшие здания 19-го века.

Об этом в интервью провластному телеканалу TV8 рассказала чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Республике Молдова Ферн Хорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале беседы посланница Туманного Альбиона рассказала, как изменилось её представление о новой стране пребывания с «двухмерного» на «трёхмерное».

«Молдавский народ был очень гостеприимным. И в этом ощущении заключается разница между моим двухмерным миром, каким предстаёт Молдова при виде из Лондона, и моим нынешним трехмерным миром, когда я живу в Кишиневе среди молдаван», – сказала Хорин.

«А вы ожидали увидеть советскую страну?», – задала вопрос журналистка TV8, известная русофобка Мариана Рацэ.

«Не знаю, ожидала ли я увидеть какую-то бывшую советскую страну. Я думаю, что то, что вы видите в Молдове, – это настоящая смесь культур. В Кишиневе есть здания явно советской эпохи, но есть и красивые здания 19-го века, замечательные парки и кафе, и поэтому я чувствую, что это смесь культур, которые пережила Молдова, и ее история. И немного всей этой истории осталось здесь, в Кишиневе, а также в Молдове. Поэтому я не думаю, что у меня было предвзятое представление о бывшей советской стране. Я бы охарактеризовала Кишинев как очень европейский город», – подольстилась она.

Кишинёв стал интенсивно развиваться после 1812 года, когда стал центром Бессарабской губернии Российской Империи, и продолжал являться российским губернским городом вплоть до 1917 года. Все красивые здания 19-века, которыми восторгается посол Великобритании в Республике Молдова, были построены именно в эту эпоху имперскими властями России. Именно в тот период, а также в советскую эпоху, были благоустроены все парки Кишинёва.

Таким образом, есть два варианта: либо госпожа Ферн Хорин сознательно хвалит «европейские», в её колониальном понимании, власти Санкт-Петербурга за развитие окраины (что маловероятно, несмотря на то, что Россия была союзницей Британии в Первой Мировой войне), либо она просто не потрудилась изучить историю страны своего пребывания (что гораздо более вероятно).