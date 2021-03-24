Посол Венгрии – украинцам: Сочувствуем «агрессии», но «Спутник V» важнее

24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Реакция РФ временами может быть очень резкой, поэтому Венгрия всегда поддерживала и будет поддерживать отношения с Россией

Об этом в эфире тернопольского телеканала «Т1» заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Венгрии совсем другая, чем на Украине, где происходит открытый военный конфликт с РФ. Ситуация Венгрии отличается ещё тем, что мы должны учитывать РФ как фактор, который влияет как на нас, так и на другие страны ЕС», – сказал Ийдярто

«Когда Россию загоняют угол, у них складывается впечатление, что весь мир против них. И их реакция временами бывает очень резкой, поэтому мы всегда поддерживаем отношения с Россией. Но мы поддерживаем позицию Украины в вопросах Крыма и Донбасса. Я считаю, что оккупация Крыма – это недопустимо, и мы вместе работаем над поиском ответа на вопрос его освобождения и вопроса восточных территорий Украины. В то же время, как мы решим все эти вопросы, мы будем продолжать активную связь с РФ», – объяснил посол.

В оправдание сотрудничества с Россией в плане поставок «Спутник-V» Ийдярто заявил, что «вакцина не имеет паспорта».

«Мы понимаем, что если не будет вакцинация, то третья волна пандемии ковид будет ужасной. Почти все больницы в Венгрии переполнены. Очень многим людям требуются аппараты ИВЛ, очень много умерло. Поэтому отказаться от малейшей возможности вакцинации было бы преступлением перед народом Венгрии», – сказал дипломат.

«Поэтому венгерское руководство не интересуется происхождением вакцины. Если она эффективна, она нас защищает, то мы хотим видеть ее у нас в использовании», – добавил венгерский посол.