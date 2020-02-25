Посольство Азербайджана отказалось слушать антироссийскую речь Чубарова

25.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Посольство Азербайджана на Украине отказалось предоставлять слово главе запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Рефату Чубарову, который был приглашен на конференцию, организованную диппредставительством.

Об этом в своем блоге сообщил сам Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня по приглашению посольства Азербайджана в Украине и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, принял участие в работе конференции по вопросам защиты прав мирного населения в условиях вооруженных конфликтов.

В ответ на их же предложение подготовил небольшое выступление о ситуации во временно оккупированном Россией Крыму.

Не понадобилось …

Шел с конференции с устойчивым представлением о том, что организаторы конференции тщательно избегали не только обсуждения, но даже упоминания оккупированного Крыма …

Нет-нет, российских дипломатов на конференции не было, но ощущение их присутствия не покидало», – сокрушается Чубаров.