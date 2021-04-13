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13.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, меджлис, Политика, Украина, Чехия
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Посольство Чехии стало спонсором меджлисовских пропагандистов

Новости Украины

Сотрудники посольства Чехии вспомнили «русский сапог» и решили выделить денег «пролетевшему» с финансированием со стороны украинской власти русофобскому медиа.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил объявленный в розыск в РФ беглый пропагандист-русофоб Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посольство Чешской Республики решило оказать материальную помощь телеканалу «ATR». И я очень благодарен чехам, если есть возможность, попросил бы вывести флаг Чехии на большой экран. Потому что это поступок достойный, и Чехия как страна сама на себе когда-то познала русский сапог на своих улицах. Видимо, люди, которые это помнят и работают в посольстве Чешской Республики, я им за это страшно благодарен и благодарю от всего коллектива», – расшаркался Муждабаев.

«Если бы каждая страна, каждый член ЕС не то чтобы выполняла, а поддерживала ту самую резолюцию Европарламента по «ATR», то, наверное, нам было бы попроще выживать в любых условиях. Мы бы меньше зависели от умонастроений в разных слоях многослойной украинской власти – здесь красное, здесь белое, непонятно, кто следующий. Я так понимаю, флаг Чехии не получается у нас показать по техническим причинам, но будем считать, что мы сидим с флагом Чехии», – добавил пропагандист.

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