Посольство РФ в Молдавии угрожают взорвать

18.06.2020, Москва, Елена Острякова

Третье ложное сообщение о минировании здания посольства РФ в Кишиневе поступило сегодня утром на электронный адрес дипмисии.

Об этом сообщает «Спутник Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники посольства обратились в полицию. На место прибыли все специализированные службы. Зону оцепили. Специалисты проверили территорию посольства – каких-либо взрывоопасных предметов обнаружено не было. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщения о «минировании» посольства поступали 1 и 5 июня. «Шутников» до сих пор не идентифицировали.

Депутат молдавского парламента Богдан Цыдря связывает эти сообщения с активизацией расследований против криминальных олигархов.

«Мы позавчера писали про освобождение Платона и звериный страх в рядах группы Канду-Шор. Предположили, что пустят видео, аудио. Возможно, бомбы появятся у российского посольства. И вот, накаркали», – написал Цыдря в своем телеграм-канале. .

Бизнесмен и муж певицы Жасмин Илан Шор сейчас скрывается в Израиле, однако в молдавском парламенте есть его фракция. Лидер депутатской группы Pro Moldova Адриан Канду представляет интересы скрывающегося в США олигарха Влада Плахотнюка, которого раньше называли «хозяином Молдовы».

Недавно вышедший из тюрьмы бизнесмен Вячеслав Платон публично пообещал доказать причастность Плахотнюка и Шора к крупным хищениям и другим преступлениям.