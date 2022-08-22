Посольство России протестует и требует объяснений от Еревана

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Настоящий скандал разразился в связи с трагедией, произошедшей на днях в Ереванском торговом центре «Сурмалу». Несмотря на то, что в результате взрыва погибли люди, некоторые деятели не преминули использовать трагический случай в своих политических целях и пустить в СМИ грязное обвинение о причастности России к трагедии.

Распространение провокационной информации и слухов, не опирающихся ни на какие мало-мальски похожие на правду факты, приняло такие масштабы, что посольство России в Армении было вынуждено распространить специальное заявление и направить в МИД Армении ноту.

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Провокационные публикации в армянских СМИ осудил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Российским МИДом информационный вброс рассматривается «как прямая провокация со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленная на подрыв российско-армянских союзнических отношений».

Также российская сторона от властей Армении ожидает «шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии».

По некоторым данным, источником распространения обвинений в адрес РФ стала группировка «Сасна црер». Она с сентября 2018 года, то есть после бархатной проамериканской «революции» в Армении позиционирует себя как политическое движение, хотя она была вооруженной группировкой, выступающей в свое время против правительства Саргсяна.

В 2016 году «Сасна црер» (название партии взято из армянского героического эпоса «Сасунские удальцы»), состоящаяя из армянских военных, принимавших участие в Карабахском конфликте, устроила вооруженный захват полицейского участка в Ереване. Попытка вооруженного переворота завершилась крахом. Организаторы были арестованы.

После прихода к власти прозападного Пашиняна некоторые из них были выпущены из заключения, а вооруженная группировка превратилась в партию и даже приняла участие в досрочных парламентских выборах 2018 года (набрала 1,82% голосов).

Естественно, радикальная прозападная партия критикует нынешний курс Еревана из-за «недостаточной» антироссийской направленности и выступает за немедленное закрытие 102-й российской военной базы в Гюмри.

Но кто бы там ни был автором антироссийского информационного контента в СМИ, он сделал свое черное дело и вызвал очередной виток напряжения в армяно-российских отношениях. Теперь МИД России ждет ответа на ноту, а МИД Армении обещает дать ответ «в установленном порядке».

Напоминаем, что 14 августа в торговом центре «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой, частично обрушилось трехэтажное здание. В результате взрыва погибли 16 человек, травмы получили 62 человека.