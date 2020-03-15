15.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Посольство России в осаде украинских наци: Как это было




Корреспондент «ПолитНавигатора» побывал на акции украинских боевиков с символикой «Азова» возле посольства России в Киеве, состоявшейся накануне вечером.

Участники акции скандировали «Слава Украине – Героям Слава!», «Слава нации – смерть врагам!», «Слава Киевской Руси, Новороссия соси!», «Украина – превыше всего!», «Луганск – это Украина», «Крым – это Украина», «Донецк – это Украина», а также нецензурные оскорбления в адрес президента РФ.

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Поскольку территория вокруг посольства была ограждена переносным забором, за которым стояли машины Национальной гвардии, к самому дипучреждению подойти было нельзя.

Кто-то выстрелил вверх из ракетницы, ракеты попала на крышу посольства, но почти сразу же потухла.

У посольства прошел митинг, на котором выступили представители Национального корпуса. Участники марша также читали «молитву украинского националиста», жгли файеры, после чего разошлись.

 

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