Посольство США анонсирует «месяц ЛГБТ» на Украине

22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Соединенные Штаты продолжают насаждать Украине ранее чуждые ей ценности ЛГБТ.

Так, на официальном YouTube-канале посольства США в Киеве появился видеоролик с откровенной пропагандой ЛГБТ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении последних 50 лет дискурс о лесбиянках, геях, бисексуалах, трансгендерах и итерсексуалах в США изменился – от противостояния нетолерантности до гордости в культуре принятия. Июнь – месяц гордости ЛГБТ в Соединённых Штатах.

В это время американцы отмечают годовщину Стоунволлского восстания 1969 года – происшествия, которое зажгло искру современного движения за права ЛГБТ и подчёркивает, что права ЛГБТ – это права человека, – говорится в описании к видео.

Уточняется, что ролик подготовлен Государственным департаментом США. Также американские дипломаты призывают присоединяться к «месяцу гордости»,