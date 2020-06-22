22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Пропаганда, США, Украина
Просмотров:

Посольство США анонсирует «месяц ЛГБТ» на Украине


Соединенные Штаты продолжают насаждать Украине ранее чуждые ей ценности ЛГБТ.

Так, на официальном YouTube-канале посольства США в Киеве появился видеоролик с откровенной пропагандой ЛГБТ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На протяжении последних 50 лет дискурс о лесбиянках, геях, бисексуалах, трансгендерах и итерсексуалах в США изменился – от противостояния нетолерантности до гордости в культуре принятия. Июнь – месяц гордости ЛГБТ в Соединённых Штатах.

В это время американцы отмечают годовщину Стоунволлского восстания 1969 года – происшествия, которое зажгло искру современного движения за права ЛГБТ и подчёркивает, что права ЛГБТ – это права человека, – говорится в описании к видео.

Уточняется, что ролик подготовлен Государственным департаментом США. Также американские дипломаты призывают присоединяться к «месяцу гордости»,


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть