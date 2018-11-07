Посольство США дало указание жителям Донбасса

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Посольство США на Украине призвало жителей Донбасса не участвовать в выборах глав и Народных советов ЛДНР, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на странице американского посольства в Facebook.

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«В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские „выборы“. Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти „выборы“, которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству», — говорится в сообщении.

Напомним, что голосование в ЛДНР назначено на 11 ноября.

РФ во вторник официально заявила, что признает результаты этих выборов.

В то же время планы по проведению псевдовыборов уже осудили ЕС, США и страны G7.