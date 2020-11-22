Посольство США: Евромайдан изначально был против России

22.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Посольство США обнародовало поздравления Украине по случаю семи лет с начала Евромайдана, организаторы которого, как известно, заманивали людей на протесты, уверяя, что «это против коррупции, а не против России».

В заявлении временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин говорится, что целью протестов с самого начала была «евроатлантическая интеграция» – то есть, вступление в НАТО, против расширения которого резко негативно выступает Россия.

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«Семь лет назад украинцы собрались на майдан с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия граждан вывели Украину на дорогу реформ, на которой был сделан непростой шаг вперёд. Новые институции, направленные на уменьшение коррупции, углубление партнёрских отношений с НАТО и ЕС, стабилизацию банковской и энергетической отрасли и глубокое привлечение гражданского общества, были бы невозможны без Евромайдана», – говорится в поздравлении.

Посольство США оспаривает территориальную целостность России – воссоединение с Крымом.

«Украина должна быть свободной от вторжения и агрессии со стороны России, включая остановку оккупации Крыма и вывода российских сил с Востока Украины. США поддерживают украинский народ и связанные с Евромайданом надежды на состоятельную Украину, которая ориентирована на Запад и имеет полный суверенитет и территориальную целостность. Слава Украине!» – резюмировала Кристина Квин.