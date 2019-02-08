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08.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, США, Украина
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Посольство США гадит Крыму синхронно с Украиной

Пресс-служба посольства США в Киеве опубликовала сегодня два антироссийских ролика. Первый видео – о «незаконных задержаниях» украинских моряков, которые 25 ноября прошлого года пытались прорвать границу России у берегов Крыма.

В ролике американское посольство на украинском языке обращается к России с призывом «немедленно» освободить задержанных.

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«25 ноября 2018 Россия атаковала и задержала 24 украинских моряков, которые передвигались в рамках международных и украинских вод. Они в плену уже 75 дней. Россия не только незаконно задержала 24 украинских моряков, она еще и ранила трех из них во время атаки. Это неприемлемо. Россия, отпусти всех украинских моряков немедленно!» – говорится в заявлении.

Также на канале американского посольства появилось видео, посвященное меджлисовцу, который был арестован при поездке из Украины в Крым по подозрению в нелегальной переправке на полуостров оружия и взрывчатки.

«55 дней назад Россия несправедливо задержала Эдема Бекирова, когда он пытался навестить свою пожилую мать. Россия также отказала Бекирову, человеку с ампутированными конечностями, в соответствующей медицинской помощи. Неприемлемо. Россия, немедленно освободи Бекирова и всех других украинских политзаключенных», – говорится в ролике посольства США.

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