Посольство США на ломанном украинском выпустило ролик о потере Крыма

26.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Посольство США на Украине выпустило ролик к шестой годовщине потери Киевом контроля над Крымом. Ролик сопровождается печальной игрой скрипки на заднем фоне.

Сотрудники посольства выступают на ломанном украинском, обещают дальнейшую поддержку «союзника» в «борьбе против российской агрессии» и за победу «демократии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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