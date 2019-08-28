Посольство США открыто требует от Зеленского продолжать антироссийский курс
После смены власти на украинском ТВ снят запрет на тему возможной федерализации Украины, которая попадала под уголовное преследование при Петре Порошенко. Теоретически, у Владимира Зеленского есть возможность собрать 300 голосов в Верховной Раде за голосование по особому статусу Донбасса. Однако посольство США настраивает Киев на дальнейшее противостояние с Россией.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Люди почувствовали больше свободы самовыражения. Во всяком случае, в политических вопросах. На самых разных каналах телевидения можно услышать весь спектр мнений. В том числе таких, которые раньше были криминализованы. Раньше сказать о том, что Украине нужна федерализация – это уж точно уголовное преследование», – заявил Погребинский.
По словам эксперта, Зеленский имеет не только большинство в Верховной Раде, но и возможность собрать 300 голосов для изменения Конституции, чтобы выполнить Минские соглашения и закрепить в Основном законе широкую автономию для Донбасса.
«У него все есть. У него формально нет конституционного большинства, но фактически это большинство, в зависимости от вопросов, которые он будет решать, он легко может получить. Причем, самые разные вопросы, просто разные люди будут присоединяться к этому. Вот, например, «Минские соглашения», если он захочет их выполнять, а он говорит, что хочет, мне кажется, что нет проблем. Тогда он и легко внесет в Конституцию особый статус», – сказал Погребинский.
Однако, отметил он, Зеленский находится под давлением посольства США, которое требует от Киева продолжать линию на конфронтацию с Россией. Именно этим и объясняются противоречивые заявления нового президента.
«Он говорит сегодня одно, завтра другое, послезавтра возвращается к первой позиции. Нет внятного плана, нет ясной позиции. Причем, абсолютно очевидно, к какой позиции его подталкивает опекун из США, очевидный совершенно, прямо высказывается не посол, а господин Тейлор, исполняющий обязанности посла. Прямо говорит, что «нам нужно, чтобы вы противостояли России и тогда мы вас поддерживаем». Абсолютно четкая и ясная позиция», – отметил Погребинский.
Эксперт прогнозирует, что поэтому Зеленский в ближайшее время вряд ли предпримет действия по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Есть точка зрения Путина, которую повторил Лавров, где сказано, что «Нормандский формат» может состояться, если будут подготовлены соответствующие решения и будут выполнены все обязательства, которые стороны взяли на последней встрече «Нормандского формата» в 2016 году. А там напрямую сказано, что нужно вернуться к формуле Штайнмайера и нужно развести еще две точки силы и средства. Ну, я не вижу возможности в ближайшие недели выполнить эти требования, поэтому я думаю, что скоро не будет «Нормандского формата», – добавил Погребинский.
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