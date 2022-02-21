США предупреждают о терактах в России. При чем тут Украина?

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Новости Украины

Посольство США в России распространило предупреждение о повышенной угрозе терактов со ссылкой на некие «источники СМИ».

«Согласно источникам СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городских агломерациях, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», – говорится в сообщении.

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Посольство призывает американских граждан:

«Избегайте скопления людей. Уведомите друзей и семью о вашей безопасности. Будьте внимательны к своему окружению. Будьте начеку в местах, часто посещаемых туристами / выходцами с Запада. Пересмотрите свои планы личной безопасности. Иметь при себе соответствующие документы, удостоверяющие личность, включая паспорт США с действующей российской визой. Иметь планы эвакуации, которые не зависят от помощи правительства США».

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова уже дала понять, что заявление американского посольства стало неожиданностью и сделано вопреки дипломатической практике.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?» – прокомментировала Захарова.

Российский публицист Егор Холмогоров считает, что активизация террористической угрозы может исходить только от Украины.

«Угрожать России терактами сейчас могут только хохлы. От кого американцы могут узнать о готовящихся терактах? Только от хохлов. Выходит, они с головой выдают Москве их планы, да еще и подгоняют казус белли», – пишет Холмогоров в своем Telegram.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов призывает отнестись к сообщению посольства США со всей серьезностью.

«С них станется самим организовать серию таких терактов на территории РФ, а потом ещё и обвинить в этом Кремль. Уж на что на что, а на это наши западные партнёры очень даже способны: ибо знают, умеют, практикуют. А потом пробирками будут с трибуны трясти», – прогнозирует Долгов.

Калининградский политолог Александр Носович обращает внимание на абсурдные детали заявления посольства США.

«Первый вопрос к заявлению посольства США о готовящихся в России терактах был – это угроза, намек или попытка активизировать демшизу («ФСБ взрывает Россию» и это вот всё). Второй вопрос возник после прочтения оригинального текста, в котором американские дипломаты ссылаются на сообщения СМИ. Но позвольте: ведь серьезная страна в подобных вопросах должна ссылаться на информацию своих спецслужб? Ссылаться на СМИ, когда речь идет о таких вещах, как подготовка терактов, может только банановая республика», – пишет Носович.