Посольство США прервало молчание и пошло на открытое вмешательство

12.03.2021, Кишинёв, Алиса Александрова

Американское посольство в Молдове прервало свое затянувшееся молчание и открыто выступило на одной из сторон в затянувшемся политическом и институциональном кризисе. Посол США Дерек Хоган опубликовал на антикоррупционном портале статью с критикой парламентской коалиции Додон-Шор и призвал политиков прислушаться к «воле народа». Так посол трактует победу Майи Санду на президентских выборах в ноябре прошлого года.

Программная статья Дерека Хогана называется «Смелость и приверженность демократическим принципам помогут преодолеть политический кризис в Молдове» и претендует, ни много ни мало, на статус политического манифеста. Она опубликована не только на румынском и английском, как это происходит обычно, но и на русском языке.

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Статья появилась при характерных обстоятельствах. В Республике Молдова затянувшийся политический, институциональный и конституционный кризис. С одной стороны противостояния прозападный президент Майя Санду. С другой – олигархическая коалиция «пророссийского» экс-президента Игоря Додона и скрывающегося в Израиле от уголовного розыска, в том числе российского, политика и олигарха Илана Шора.

Санду пытается добиться роспуска парламента и провести досрочные выборы, чтобы захватить всю полноту законодательной и исполнительной власти. Додон с Шором стараются как можно дальше оттянуть момент роспуска парламента, поскольку в действующем законодательном органе их коалиция составляет большинство, а в новом парламенте ситуация поменяется.

В выражениях американский посол не стеснялся. Альянс Додона и Шора он назвал «коррумпированными политиками и преступниками». Победу Санду на президентских выборах «историческим шагом в демократическом развитии». Нынешний тупик «перепутьем».

Хоган пишет, что почти два года назад граждане Молдавии избавились от правления Демпартии, контролируемой объявленным в розыск олигархом Владимиром Плахотнюком, после чего «многие захваченные государственные учреждения, включая Конституционный суд, теперь работают независимо и на благо народа», а не в корыстных и коррумпированных интересах.

К слову, об успехах демократического развития и освобождения судов и других госучреждений многие граждане Молдовы узнали только сейчас – из статьи американского посла. До тех пор официальным оставался объявленный Майей Санду на президентских выборах тезис: «освобождение государства от Плахотнюка только начато, оно еще не закончено». Суды, прокуратуру и силовые структуры Санду со сторонниками обозначили бастионами «захваченного государства». Теперь же оказалось, что некоторые из бастионов поменяли флаги.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что США не будут оставаться безучастными свидетелями политической борьбы в Молдове, посол Хоган заканчивает статью патетическим обещанием «продолжать работать вместе, чтобы бороться с глобальной пандемией, защищать наши демократии, восстанавливать нашу экономику и вселять надежду в нашу молодежь. И Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать молдавский народ в его работе над построением более светлого, свободного и процветающего будущего».

Статья американского посла вышла за несколько часов до публикации решений Исполкома Партии социалистов. Последние собирали в четверг высшее партийное руководство для выработки стратегии, как дальше противостоять попыткам Майи Санду распустить парламент, невзирая на парламентское большинство и решения Конституционного суда. А днем ранее американский посол Дерек Хоган провел встречу с экс-президентом и лидером ПСРМ Игорем Додоном.

«Поблагодарил американскую сторону за постоянную поддержку Республики Молдова в социально-экономической, гуманитарной и других сферах, подчеркнул необходимость активного взаимодействия наших государств в приоритетных направлениях» – написал Додон в соцсетях.

В результате, заседание Исполкома Партии социалистов закончилось громким ничем. В очередной раз социалисты пригрозили обратиться в Конституционный суд, в Совет Европы и Венецианскую комиссию, чтобы они обязали аппарат главы государства соблюдать вердикт КС и Основной закон. Они имеют в виду решение Конституционного суда от 23 февраля, которое обязывает Майю Санду утвердить на пост премьер-министра кандидата социалистов и Илана Шора. Однако, Санду публично заявила, что не собирается выполнять это решение.

Ещё не так давно парламентское большинство в лице Додона и партии Шор обвиняло посла ЕС Петера Михалко в грубом вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом стала критика европейского дипломата в адрес депутатов Илана Шора, которые участвовали в «краже миллиарда» пять лет назад, а сейчас вместе с социалистами пытаются сформировать правительство и правящую коалицию. В ответном заявлении депутаты призвали Михалко «уважать независимость и суверенитет» страны.

На стороне коалиции Додона и Шора выступил МИД России. В своем комментарии российское внешнеполитическое ведомство указало неприемлемость «менторской критики» европейского дипломата.

На заявление американского посла со стороны социалистов, а также их союзников, как в стране, так и за ее пределами не поступило никакого ответа.

Ситуация усугубляется тем, что скоро наступит обозначенный Майей Санду рубеж 23 марта, после которого она распускает парламент. Социалисты же до сих пор не могут ничего придумать, как ей противодействовать.

Майе Санду нужны досрочные парламентские выборы, так как в Молдове парламентская форма правления, и президент может получить реальные рычаги власти только в том случае, если опираются на парламентское большинство.

По последним соцопросам, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, в парламент вошли бы четыре партии: «Действие и солидарность» (PAS), Партия социалистов, партия «Шор» и «Наша партия». PAS получила бы 48,6% и 54 депутатских мандата, ПСРМ — 26,6% и 30 мандатов, Партия «Шор» — 8,7% и 10 мандатов, «Наша партия» — 6,2% и 7 мандатов. По этой причине правые не желают досрочных выборов и саботируют действия президента по роспуску парламента.