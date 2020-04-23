Посольство США рапортует: «Безостановочно» натаскиваем Украину на войну против России

23.04.2020, Киев, Максим Карпенко

США продолжают натаскивать Украину на военное противостояние с Россией, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

Об этом в специальном обращении заявил атташе по вопросам армии и обороны посольства США на Украине Томас Воффорд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В эти времена COVID-19 партнерство между Украиной и США в области обороны продолжается и даже укрепляется. Сейчас тренинги, которые проводят наши силы специальных операций для Украины, безостановочно продолжаются. Конечно, с применением соответствующих средств индивидуальной защиты.

Для нас – это честь делиться с Украиной лучшим опытом, чтобы помочь украинским силам специальных операций усовершенствовать навыки, необходимые для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы также благодарны нашим украинским партнерам за их уроки для нас», – сказал американец, очевидно, подразумевая опыт украинских подразделений, полученный в ходе участия в карательной операции против Донбасса.

«США заодно с народом Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, против российской агрессии. Слава Украине», – Воффорд закончил свое выступление историческим кличем украинских фашистов.