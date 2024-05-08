Посольство США в Киеве охраняет больше солдат, чем введет Макрон

Елена Острякова.  
08.05.2024 08:08
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Колониальная демократия, Украина


На Украине находится больше американских военнослужащих, чем 1,5 тысячи французских легионеров, о вводе которых заявил президент Эммануэль Макрон.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине находится больше американских военнослужащих, чем 1,5 тысячи французских легионеров, о вводе которых...

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«Глупо отрицать, что мы помогаем Украине. И денег им даем помимо оружия много.  В рамках этого появление каких-то полутора тысяч французских военнослужащих ничего не меняет. Я думаю, что там с 2014 года американских инструкторов больше, которые тоже военнослужащие армии США. По этому поводу никто не говорит, что Америка ввела свои войска в Украину. Я думаю, что охранников американского посольства в Киеве больше, чем этих французских легионеров», – сказал Кох.

Он также заявил, что Германия не будет направлять на Украину ракеты «Таурус», потому что общественное мнение против.

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