22.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Скандал, США, Украина
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Посольство США в Киеве пошло против Трампа


США и контролируемые ими «антикоррупционные» органы не интересуют коррупционные схемы вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, а нынешняя украинская власть боится проводить расследование, потому что против этого выступает посольство США.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы сейчас так озабочены, что какие-то там украинские и российские компании переводили деньги, темная история. И это выплыло именно сейчас, перед президентскими выборами в США. Но это давно было известно. Значит это – политическое использование этой информации. Они так озабочены сколько перечислял Коломойский или Фирташ, но до сих пор не собираются заниматься прямой коррупцией вице-президента США Байдена, его сына.

Они не хотят, они пугают все – Деркачу запретили въезд, не дали визу потому что он занимается Байденом. Зеленский боится на Порошенко наезжать – ему в американском посольстве дали понять: «Не трогай Порошенко, тронешь – это связь с Байденом». А он, по мнению сегодняшнего американского посольства, должен быть следующим президентом. Посольства, которое работает не в интересах Трампа, а по-прежнему в интересах Демократической партии США.

Мы недавно видели – бывший генпрокурор Пискун рассказывает, что и.о. посла США не вылазит из Генпрокуратуры. Что там делает посол в Генпрокуратуре Украины? Это не ее сфера работы. Она там чтобы контролировать, что те дела против людей, которые нужны посольству, не расследовались. Понятно, что нельзя трогать Шабунина, который украл кучу денег и у которого роман с и.о. посла США.


Надо понимать, что вот эта борьба с коррупцией, за чистоту украинской власти – откровенное вранье. Если бы они боролись с коррупцией, то давно бы много чего смогли сделать. Но они борются не с коррупцией. Они борются для обеспечения национальных интересов США», – сказал Погребинский.

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