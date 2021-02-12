Посольство США в Киеве распродает имущество. На комментарии не отвечает

12.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Посольство США в Киеве начало онлайн-аукцион по продаже свого бывшего в употреблении имущества.

На продажу выставлены мебель, компьютерная техника, мобильные телефоны, холодильники и даже матрасы. Некоторые единицы техники очень старые, например, мобильные телефоны. Матрасы выглядят немного помятыми.

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На странице в Фейсбук с объявлением о распродаже, передает корреспондент «ПолитНавигатора», некоторые посетители жалуются на завышенные ставки лотов и опасаются «сюрпризов» внутри предметов.

«Ужасные цены. Микроволновку за 30 долларов можно купить, а тут за 3000. Это чтобы потом кичиться где купил», – пишет один из них.

«В каждом кресле по жучку…….)», – пишет еще один.

Другие посетители выражают надежду, что распродажа вызвана скорой ликвидацией посольства.

«Неужели съезжаете, нах, наконец-то? Мы все ждём!», «Вы что, и чаю не выпьете?)», «Посольство всё же прислушалось, съезжает», «Всё? Гоу Хом?)))», – пишут люди.

«Яценюк каким лотом ?», «All funds raised go to Hunter Biden» – «Все вырученные средства идут Хантеру Байдену» – комментируют другие посетители. Посольство не отвечает на комментарии.

Люди также жалуются, что посольство перестало выдавать визы.

«Кто-нибудь знает когда они работать снова будут и визы выдавать», “Запись на собеседования ближайшая в ИЮЛЕ!!! Причём уже после даты моего истечения срока оплаты… И что делать вот?….», – возмущается читатель.

Аукцион продлится до 14 февраля, а забрать свои покупки победители смогут 20 февраля, но не в посольстве, а в здании на окраине Киева, где находится пункт выдачи одного из интернет-магазинов.