Посольство США в Киеве распродает имущество. На комментарии не отвечает

Посольство США в Киеве распродает имущество. На комментарии не отвечаетНовости Украины
Посольство США в Киеве начало онлайн-аукцион по продаже свого бывшего в употреблении имущества.
На продажу выставлены мебель, компьютерная техника, мобильные телефоны, холодильники и даже матрасы. Некоторые единицы техники очень старые, например, мобильные телефоны. Матрасы выглядят немного помятыми.
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На странице в Фейсбук с объявлением о распродаже, передает корреспондент «ПолитНавигатора», некоторые посетители жалуются на завышенные ставки лотов и опасаются «сюрпризов» внутри предметов.
«Ужасные цены. Микроволновку за 30 долларов можно купить, а тут за 3000. Это чтобы потом кичиться где купил», – пишет один из них.
«В каждом кресле по жучку…….)», – пишет еще один.
Другие посетители выражают надежду, что распродажа вызвана скорой ликвидацией посольства.
«Неужели съезжаете, нах, наконец-то? Мы все ждём!», «Вы что, и чаю не выпьете?)», «Посольство всё же прислушалось, съезжает», «Всё? Гоу Хом?)))», – пишут люди.
«Яценюк каким лотом ?», «All funds raised go to Hunter Biden» – «Все вырученные средства идут Хантеру Байдену» – комментируют другие посетители. Посольство не отвечает на комментарии.
Люди также жалуются, что посольство перестало выдавать визы.
«Кто-нибудь знает когда они работать снова будут и визы выдавать», “Запись на собеседования ближайшая в ИЮЛЕ!!! Причём уже после даты моего истечения срока оплаты… И что делать вот?….», – возмущается читатель.
Аукцион продлится до 14 февраля, а забрать свои покупки победители смогут 20 февраля, но не в посольстве, а в здании на окраине Киева, где находится пункт выдачи одного из интернет-магазинов.
Спасибо!
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