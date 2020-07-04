Посольство США в Киеве выдвинуло обвинения и территориальные претензии к России

04.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Американское посольство в Киеве сегодня, 4 июля, в День независимости США, в поздравлении не могло удержаться от выпадов в адрес России.

В обращении временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин Россия была упомянута после дежурных фраз о демократии, свободе и «незалежности».

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«Мы не должны забывать, что даже в разгар этой пандемии Россия несправедливо лишает украинских граждан в Крыму демократических прав. Кроме того, украинские мужчины и женщины до сих пор ведут борьбу против вооружённой агрессии России на востоке Украины. У меня была честь встретить многих украинских ветеранов (речь идёт о бывших боевиках АТО, – ред.), меня вдохновило их мужество и преданность защите украинской демократии.

Сегодня у нас торжество независимости и демократии, потому позвольте подчеркнуть, что американский народ твёрдо стоит на стороне Украины в поддержке демократии, суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», – заявила Квин.

В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассыпался в благодарностях в адрес американских хозяев.

«Наши противники пытаются много лет разрушить единство свободы и мира в Европе. Последний эпизод – начатая Россией открытая агрессия против Украины в 2014 году. Я использую возможность, чтобы выразить благодарность Америке за её твёрдую и стойкую поддержку Украине, у нас, когда она продолжает успешно бороться за свою свободу и защищать свою землю», – говорил глава МИД Украины.

Он также пожелал мира и процветания «дружественному американскому народу».

«God bless America! Слава Украине!» – завершил свою речь Кулеба.

Далее украинская певица Кристина Соловей «заспивала» гимн Украины, после чего грянул гимн США в исполнении музыкантов оркестров армии США в Европе.