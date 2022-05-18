Посольство США в Москве перенесут на площадь Защитников Донбасса

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В Москве предложили назвать территорию у посольства США «площадью Защитников Донбасса».

Об этом сообщает официальный портал Московской городской Думы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С инициативой дать название безымянной территории в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, выступили четыре депутатских объединения: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва». Предложение направлено в правительство Москвы.

Также столичные парламентарии попросили присвоить адрес на площади Защитников Донбасса посольству США в России.

«Важно, чтобы в городе-герое Москве появлялись улицы, связанные с именами героев. А сегодня, когда герои, как и во время Великой Отечественной войны, отдают свои жизни ради Победы над нацизмом и мира во всем мире, это особенно важно. Мы должны чтить мужество и героизм воинов, защищающих Донецкую и Луганскую народные республики», – заявил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов.

«Напомню, что в ряде недружественных России стран сейчас переименовывают улицы и площади в честь украинских боевиков и нацистов, героизируют их вопреки исторической логике и правде», – добавил руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин.

Также столичные парламентарии попросили указать адрес на площади Защитников Донбасса для посольства США в России.

«Если решение будет принято, посольство США в России получит новый, четкий и легко запоминающийся адресный ориентир – его здания будут располагаться на площади Защитников Донбасса. Площадь Защитников Донбасса займет достойное место в районе, который издавна хранит память о героических подвигах отечественных воинов разных поколений. Например, здесь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, героев-афганцев», – сказала руководитель постоянного депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме Елена Николаева.

По мнению российского политолога Сергея Маркова, идея с переименованием – удачная, но может быть и жестче.

«Хорошая идея. Хотя, мне кажется надо жестче. Если уж троллить, так троллить. Лучше дать этому отрезку улицы имя Джулиана Ассанжа, главного политического заключенного современных США, которого поддерживают сотни миллионов людей в западном мире. И ничего, что он пока еще жив», – написал Марков в своем блоге.