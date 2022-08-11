Посольство Украины в Черногории воюет с официантами в «Русском баре»

11.08.2022  08:44 (Мск), Подгорица
Никита Еременко.  
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Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Черногория
Новости Украины

Украинские дипломаты в Черногории возмутились позицией администрации кафе под названием «Руски Бар» в столице страны Подгорице, где официанты на рабочей одежде носят букву Z.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Черногории.

Украинские дипломаты в Черногории возмутились позицией администрации кафе под названием «Руски Бар» в столице...

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«Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа», – говорится в сообщении посольства Украины в Черногории.

Посольство направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №7214 о запрет российской символики на территории Украины. Под запрет также попали латинские буквы Z и V, используемые в качестве символов военной спецоперации РФ.

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