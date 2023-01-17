Посольство Украины в Минске вербует наемников для ВСУ

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Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Минске гражданина Грузии Георгия Зиракашвили, который направлялся в посольство Украины. Он ожидал, что там его направят на Украину, чтобы воевать в «грузинском батальоне» в составе ВСУ.

Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я находился в Грузии. Обратился в посольство Украины после того, как я узнал, что я в Европу не заеду никак. Обратился, чтоб перейти в Украину воевать. Они сказали: или из Беларуси, или из Молдовы, или из Варшавы можно перейти в Украину», – рассказал Зиракишвили.

До приезда в Белоруссию он нелегально работал в Варшаве таксистом и состоял в гражданском браке.

Согласно инструкции, размещенной на сайте президента Украины, в посольстве потенциальные наемники должны пройти собеседование с атташе по вопросам обороны, при положительном ответе сотрудники посольства окажут помощь в пути.

Зиракишвили совершил ошибку, позвонив из Белоруссии командиру «грузинского батальона» Мамуке Малуашвили, чем привлек внимание белорусских спецслужб.

«Грузинский батальон» известен своей жестокостью по отношению к военнопленным.

«Они воюют за денежное вознаграждение. Нам угрожает киевская власть и грузинские наемники, тот же батальон Малуашвили. Они говорят: мы обязательно вернемся в Грузию, чтобы свергнуть власть», – говорит главный редактор информагентства «Грузининформ» Арно Хидирбегишвили.

Примерно такая же мотивация и у белорусских наемников, которые после вербовки в западных посольствах Украины попадают в так называемый «батальон Калиновского». Что характерно, посол Украины об этом прекрасно знает и оценивает положительно. Об этом он заявил в недавнем интервью УНИАН, нарушив тем самым международную конвенцию по борьбе с вербовкой и Венскую конвенцию, регулирующую работу дипломатов.

Однако это не остановило украинское посольство пред тем, чтобы направить ноту протеста в белорусский МИД в связи с телевизионным сюжетом.

«Слова грузина о его желании, пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное ложь, манипуляции и лицемерие», – оправдывается Кизим на своей страничке в американской соцсети.

Белорусский политолог Александр Шпаковский считает, что украинского посла нужно выслать.

«Понятна важность сохранения т.н. “канала” между Минском и Киевом в условиях войны. Вместе с тем представляется, что данную коммуникацию можно поддерживать и без Кизима, который явно соскучился по родному дому», – написал Шпаковский в своем ТГ-канале.

В 2020 году Кизим устроил скандал, когда белорусские пограничники попросили его при проверке открыть багажник, и пригрозил дипломатической войной. После этого власти Белоруссии перестали с ним общаться.

В марте 2022 года подполковник украинской погранслужбы Горобец закатил безобразную сцену послу Белоруссии на Украине Игорю Соколу, выезжавшему вместе с 11 другими сотрудниками посольства через молдавскую границу. Уже тогда общественность Белоруссии требовала выслать Кизима.