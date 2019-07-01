Посольство Украины в Польше предупредило о мошенниках

01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посольство Украины в Польше предупреждает граждан об активизации деятельности “посреднических фирм”, предоставляющих платные услуги по подготовке и оформлению пакета документов для постановки на консульский учет в Польше, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

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“В связи с получением в последнее время многочисленных сигналов об активизации деятельности т.н. “посреднических фирм”, предоставляющих платные услуги по подготовке и оформлению пакета документов для постановки на консульский учет в Польше, сообщаем следующее. Указанные фирмы или отдельные частные лица, которые предлагают такую помощь, никакого отношения к Посольству или консульским учреждениям на территории Республики Польша не имеют. Более того, их деятельность имеет признаки мошенничества и может караться согласно Уголовному законодательству”, – говорится в сообщении.

Так, в посольстве обратили внимание граждан Украины на то, что постановка на временный консульский учет является бесплатной и осуществляется консульскими должностными лицами, выполняющими свои полномочия на территории Польши.

В посольстве напомнили, что в связи с большим количеством желающих стать на консульский учет, введено возможность направления соответствующего пакета документов по почте или курьером.

“Также обращаем внимание, что консульский отдел осуществляет ежедневный мониторинг электронной регистрации граждан. В случае выявления фактов, когда регистрация осуществлена не с личной почты заявителя и без указания его персональных данных, такая регистрация отменяется. Так же отменяется двойная регистрация от одного лица на несколько сроков для осуществления той же действия. Призываем не поддаваться на предложения мошенников и информировать Посольство и консульские учреждения Украины в Польше обо всех подобных случаях для дальнейшего реагирования на их деятельность совместно с правоохранительными органами!” – подчеркнули дипломаты.