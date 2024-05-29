Посольству России в Германии предложили поставить памятник Берии

29.05.2024 12:54
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, СССР


На территории российского посольства в Берлине следует поставить памятник Лаврентию Берии, который руководил проектом создания ядерного оружия в СССР. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы же выиграли войну, ну, кто это будет оспаривать? А нам на следующий день, после Дня победы, уже готовили бомбардировку. Понимаешь, если бы не Лаврентий Павлович Берия и не наши великие ученые, которые создали атомную бомбу, то, может быть, она бы и случилась. И рассказывали бы нам, так же, как про Японию. Это все сопровождалось бы красивыми пиарными политтехнологическими трюками, нам бы сказали: «О, посмотрите, мы уничтожили зло», – сказал Виттель.

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На территории российского посольства в Берлине следует поставить памятник Лаврентию Берии, который руководил проектом...


«В Берлине надо поставить. У нас же наверняка там осталась какая-нибудь недвижимость. Вот на территории этой недвижимости посольства РФ, если оно еще работает, можем поставить памятник Берии. Граффити какой-нибудь нарисовать красочный», – добавил обозреватель.

«Весь мир бы показал эту картинку, а мы бы напомнили. Особенно на фоне всех этих наших ядерных учений нестратегических. По-моему, отличная идея», – поддержал идею радиоведущий Иван Панкин.

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