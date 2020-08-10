Посольству России в Минске припомнили позорную историю

10.08.2020, Москва, Михаил Рябов

У посольства РФ в Минске есть позорная страница истории – речь идет о событиях 2017 года, когда за критику дрейфа на Запад режима Александра Лукашенко были арестованы пророссийские журналисты агентства «Regnum», а посольские чиновники вместо защиты репортеров объявили их «провокаторами, разжигавшими рознь».

Об этом в ходе онлайн-марафона, посвященного белорусским выборам, напомнил российский политолог Алексей Кочетков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был арест порядочных, абсолютно честных людей, которые ничего порочащего о Белоруссии или разжигающего межнациональную рознь не писали. Они писали о том, что Белоруссия постепенно дрейфует на Запад, там идет скрытая, ползучая, белорусизация – не такая явная, как на Украине, но создается альтернативная русской идентичность, и этому помогают провластные структуры, Академия наук, администрация президента Лукашенко, русский язык потихонечку удаляется с улиц и т.д.

Кто первым осудил? Кто первым сказал – «да, экстремисты»?! Посол Российской Федерации Суриков! То есть, человек, который должен был возмутиться или, как минимум, промолчать. Нет, он осудил, гневно!

И после этого какие должны быть настроения у людей, которые смотрят на Россию как на свою большую Родину?

И когда включаешь телевизор – что ни коммунист – «ах, какой Лукашенко!». Так приезжай, поживи там! Или бизнес открой попробуй. Миллион же есть – заводы, фабрики, бензоколонки – иди, открывай, посмотрим, что запоешь через полгода, когда у тебя это «отожмут», – возмутился Кочетков.

Политолог Станислав Бышок полагает, что версия о спецоперации СБУ по заманиванию бойцов ЧВК «Вагнер» также была вброшена для того, чтобы избежать окончательного разрыва с Лукашенко.

«Если в случае с «Регнумом» была совершенно отвратительная реакция, что «это они сами виноваты», то в случае с «Вагнером» уже получше – это, оказывается, уже украинцы виноваты, что такая история!» – сказал Бышок.

«Я просто снимаю шляпу – украинцы управляют КГБ, украинцы пишут речи Александру Григорьевичу Лукашенко… То, что «запылает Владивосток» – это же наверняка украинцы! Он ни в коем случае бы этого не сказал – его заставили!» – язвительно согласился Кочетков.