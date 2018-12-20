Посреди львовской трассы вторые сутки, мешая движению, лежит перевернувшаяся в ДТП фура

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

На трассе “Львов – Жовква” во Львовской области вчера перевернулся грузовой автомобиль. До сегодняшнего дня его с дороги до сих пор не забрали, из-за чего движение на трассе затруднено, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

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“Авария произошла вчера в 15:00. Вблизи села Гряда произошло столкновение грузовика и легковушки. Водитель легкового выехал на встречную и столкнулся с фурой. Грузовик перевернулся. Второй день фуру не могут убрать с дороги, ведь она опломбирована работниками таможни и заполнена полностью товарами из стекла. Водитель, житель Молдовы, боится за груз, поэтому не вызывает фирму, которая может тросами поднять автомобиль”, – сообщили в патрульной полиции.

Сейчас водитель и правоохранители ищут авто, в которое можно перегрузить товар, и таможенников, которые снимут пломбу. Патрульные полицейские регулируют движение на трассе, ведь из-за перевернутой фуры оно было затруднено.

Ранее на трассе “Киев – Чоп” произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в результате чего один из них перевернулся и перекрыл собой проезжую часть.