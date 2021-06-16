Посредничество США и НАТО на переговорах с Москвой закончится для Украины плачевно

16.06.2021, Киев, Вадим Москаенко

Новости Украины

Попытки МИД Украины и Офиса президента выдавать желаемые результаты саммита членов НАТО за действительные – лишь страх потерять престиж внутри страны и стремление удержаться у власти

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден сказал, что Украина получит ПДЧ тогда, когда будет преодолена коррупция. Поэтому все заявления Кулебы (глава МИД Украины – ред.), что будет в декабре что-то предоставлено и будут добиваться ещё чего-то, это говорит о том, что они не слушают то, что говорят и Байден, и Столтенберг», – заявил киевский политолог-международник Владимир Воля.

«Самое главное, что они невнимательно читали или не читали вообще итоговый документ саммита НАТО, потому что там тоже: Украина может стать членом НАТО после реформ и ПДЧ», – напомнил эксперт.

В свою очередь, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов объяснил безответственные заявления МИД Украины и Офиса президента Зеленского попытками удержаться у власти.

«Они прекрасно понимают, что если они перестанут рваться в открытые двери НАТО, которые для них закрыты объективными условиями для Украины, независимо от стандартов борьбы с коррупцией и так далее. Они закрыты тем, что НАТО будет избегать конфликта с Россией любыми способами. Если они перестанут это делать, то им придется решать вопросы с Москвой. И НАТО, и США им в этом помогать не будут. А если и будут помогать, то результаты этой помощи будут весьма неожиданными и плачевными или наоборот ожидаемыми, но всё равно плачевными, и подорвут престиж власти внутри страны», – объяснил Толстов.