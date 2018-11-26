Посредник или союзник? Казахстан в ООН не решился четко поддержать Россию

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Казахстан заявил о готовности выступать посредником в урегулировании кризиса в отношениях между Украиной и РФ после вчерашнего инцидента в Керченском проливе.

Об этом сказал представитель бывшей союзной республики в рамках экстренного заседания Совбеза ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казахстан считает, что и украинский, и российский народы – это братские народы нам. Мы разделяем общую историю и в связи с этим призываем обе стороны сдержаться от шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации в политических отношениях.

Очень важно для нашего государства, чтобы Украина оставалась суверенной, стабильной и независимой. Казахстан готов оказать содействие обоим государствам – и России, и Украине в преодолении кризиса в их отношениях.

Мы предпочитаем сбалансированный подход урегулирования украинского кризиса за счет мирных переговоров, посредничества на основе ключевых принципов и норм международного права и Устава ООН…

Преисполнены решимости работать в тесном взаимодействии со всеми членами Совета без политизации этого вопроса. Открыто, объективно, ответственно и конструктивно», – заявил представитель Казахстана.