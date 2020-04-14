14.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Спорт
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Постапокалипсис. Кто они, манекены на белорусских стадионах?




Белорусский футбольный клуб «Динамо» из Бреста запустил в продажу специальные билеты, каждому покупателю которых обещают разместить на стадионе во время игры манекен с его фото.

Об этом сообщает «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первых манекенов рассадили на трибунах перед матчем с солигорским «Шахтером». Манекены были одеты в футболки ведущих клубов мира. Всего набралось 30 виртуальных фанатов. Также игру смотрели более 800 реальных зрителей. «Динамо» победило со счетом 2:0.

Чемпионат Белоруссии сегодня единственный в Европе футбольный турнир – остальные игры запрещены из-за пандемии коронавируса. Права на его трансляцию купили 11 стран.

Представители брестского «Динамо» заявили, что будут рассаживать манекенов с фотографиями вместо лиц и на следующих играх.

Отметим, что сами белорусы в подавляющем большинстве благоразумно отказываются от похода на стадион.

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