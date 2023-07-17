Постаревшие боевики «Армии освобождения Косово» потребовали деньги от сепаратистского руководства

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Так называемые «ветераны «Армии освобождения Косово» (UCK) потребовали от «президента» края Вьосы Османи не утверждать закон о минимальной зарплате.

Бывшим боевикам не понравилось, что в законе ничего не сказано про них, хотя эти люди получают не зарплаты, а дотации от сепаратистского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стареющие боевики из «ветеранских организаций UCK» приняли решение блокировать каждую сессию местного «парламента» – Ассамблеи (Кувенда) Косово, чтобы противостоять закону о минимальной зарплате в крае. Они также потребовали у косовского «президента» Вьосы Османи отклонить этот утвержденный «депутатами» законопроект и вернуть его на доработку. «Ветеранов» возмутило то, что в нем ничего не говорится от них.

«Закон все еще находится в Кувенде Косово и не дошел до президента. Когда он поступит к ней, то будет проанализирован, как и другие законы», – сообщил местным СМИ советник Османи.

Согласно новому законопроекту, принятому во втором чтении, размер минимальной зарплаты в Косово планируется поднять до 264 евро. При утверждении законопроекта лидер сепаратистов – «премьер-министр» Альбин Курти, объяснил, что в него не включены «ветераны» по той причине, что он касается наемных работников, получающих зарплату, а не тех, кому «государство» выплачивает пенсии «как оценку их личных достижений в военное время».

Но интеллект и способность к анализу – не самое сильное место бывших косовских боевиков. Что не сказать о свойственной им жажде наживы и постоянном желании получить дополнительные льготы и преференции от сепаратистского режима.