31.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Пропаганда, СМИ, Украина

Постаревший Савик Шустер шокировал публику


Ставший ненужным после Евромайдана и выдавленный из Украины Петром Порошенко пропагандист Савик Шустер за время «отшельничества» в Италии заметно постарел и осунулся.

На это обратили внимание пользователи соцсетей, комментируя фото Шустера которое в своем блоге выложил гендиректор его канала 3STV Павел Елизаров.

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На фото Шустер держит в руках свою новую книгу, посвященную Украине, которую он планирует презентовать в ближайшее время.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Шустер может вернуться на Украину – это связывают с грядущими президентскими выборами, где услуги манипулятора могут оказаться вновь востребованными.

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