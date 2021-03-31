Постаревших Жириновского и Зюганова заменить некем

16.03.2021, Москва, Елена Острякова

В российских парламентских партиях нет пока кандидатов, способных заменить стареющих лидеров.

Об этом сегодня, выступая в Госдуме РФ, заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Вольфович 30 лет готовит, а нет никого равного. Геннадий Андреевич. Рядом мастодонты, талантливые ребята, а нет того, кто мог бы заменить», – сказал Володин, имея в виду лидеров ЛДПР и КПРФ Жириновского и Зюганова.