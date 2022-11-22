«Поставил себя рядом с Путиным»: Орбан посчитал часть Украины Венгрией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии», в состав которой входят части соседних государств, включая Укриану.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет хорватский сайт Index.

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На опубликованных фото и видео можно видеть шарф с картой, на которой в состав Венгрии входят регионы Австрии, Румынии, Сербии, Словакии, Украины и Хорватии.

«Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой Великой Венгрии. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, который также мечтает изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете», – заявил по этому поводу румынский депутат Европарламента Алин Митуца.

Более сдержанно отреагировал хорватский премьер Андрей Пленкович.

«Что касается шарфов, то я не видел, чужими шарфами заниматься не довелось… Что касается территориальных претензий к Хорватии со стороны кого бы то ни было, в том числе Венгрии, то они абсолютно неприемлемы, для нас это не является вариантом», — сказал Пленкович.

Хорватское издание обращает внимание, что Орбан не впервые вызывает возмущение упоминанием о «Великой Венгрии».

«В 2020 году он опубликовал фотографию глобуса, на котором также изображены границы Королевства Венгрия до окончания Первой мировой войны. Этот случай вызвал раздражение, особенно в Хорватии и Румынии. По Трианонскому договору 1920 года Королевство Венгрия потеряло значительную часть своей бывшей территории. В Венгрии это до сих пор считается большим историческим позором», – отмечает Index.