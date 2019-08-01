Поставим точку: СС «Галичина» – мрази и преступники

01.08.2019, Киев, Александр Ростовцев

Дивизия СС «Галичина», сформированная гитлеровцами из числа жителей Западной Украины, вновь на слуху – уже несколько дней не утихает скандал вокруг участия представителей власти в официальных чествованиях погибших в битве под Бродами «легионеров» из украинских СС. В Киеве новый президент, однако нацистский мейнстрим по-прежнему в силе.

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27 июля исполнилось 75 лет со дня освобождения Львова от немецко-фашистских оккупантов войсками 1-го Украинского фронта. В постмайданной Украине это «праздник, которого нет», да и в более спокойные времена его отмечали в основном на Левобережье. Политическим украинцам это историческое событие представляется в чёрном свете, поскольку оно неразрывно связано с разгромом «героев Украины» из дивизии СС «Галичина» в битве под Бродами.

18 июля 1944 года войска двух советских танковых армий под командованием генералов Рыбалко и Лелюшенко прорвали оборону немцев на глубину до 80 км по ширине фронта 200 км и замкнули в котле под Бродами восемь фашистских дивизий (65 тысяч штыков), включая «Галичину».

Советским танкистам с воздуха помогали утюжить окруженцев лётчики 2-й воздушной армии. Удар был так силён, что в котле нашли свою смерть не менее 30 тысяч вражеских солдат и офицеров, и ещё 17 тысяч попали в плен.

По такому случаю на Западной Украине и в этом году проходили траурные мероприятия, причем, в чествованиях были задействованы служащие Минобороны, что вызвало недоумение здравомыслящей общественности.

Живущий на Западе миллионер Евгений Черняк из Запорожья, известный по водке «Хортица», выразил характерную реакцию в своем блоге:

«В почестях участвовали Вооружённые силы Украины: звучал гимн и развевались флаги в честь эсэсовцев, внимание, участников карательных батальонов, отличавшихся особой жестокостью. Вы там вообще, что ли, мозгами тронулись?! Фашистам почести воздавать?!».

Бизнесмен также интересуется: «Если армия без приказа ничего не делает, можно ли узнать фамилию того, кто отдал приказ совершить этот аморальный поступок? Реакцию посольств, послов, правозащитных организаций можно услышать?».

Однако в ленту к Черняку вместо послов и правозащитников набежала толпа скандализованных бандеровцев с рекомендациями «учить историю», «не поддаваться советской пропаганде» и даже «нанять консультанта, чтобы в следующий раз не сесть в лужу».

Наиболее подкованные принялись объяснять Черняку, что:

1.Нюрнбергский трибунал не признал «Галичину» преступной организацией.

2.«Легионеров» «Галичины» нельзя судить, как советских граждан. «Они не предатели, а просто сделали свой выбор».

3.«Читайте материалы комиссии Дешена – в них всё сказано: «Галичина» не нацисты и не преступники».

Интересно, что даже известный крутым нравом Черняк, похоже, перед напором бандеровцев дрогнул, пообещав изучить вопрос и, при случае, взять свои слова обратно.

Мы же отвечаем бандеровцам по порядку.

1.На Нюрнбергском трибунале судили бесчеловечный режим гитлеровской Германии за совершённые им военные преступления и преступления против человечности. На скамью подсудимых попали ближайшие соратники Гитлера, виновные в развязывании войны и организации геноцида. Судить мелкую коллаборационистскую сошку в функции суда не входило. Наказание гитлеровских прихвостней находилось в юрисдикции властей тех государств, граждане которых перешли на службу гитлеровским оккупантам.

Решение Нюрнбергского трибунала не даёт повода для разночтений: преступной признаётся вся организация СС. Из чего следует, что украинские «легионеры» из дивизии Ваффен СС «Галичина», присягавшие непосредственно Гитлеру и подчинявшиеся приказам германского командования, являются военными преступниками со всеми вытекающими из этой формулировки последствиями.

Чтобы немного подсластить пилюлю «свидомым», сообщаем, что военными преступниками считаются все СС, как «общие», так и войска, включая туземные формирования: бельгийские, французские, норвежские, скандинавские, хорватские, боснийские, белорусские, русские, прибалтийские, албанские, а не одна только украинская фашня на службе Третьего Рейха.

Кроме того, документально известно, что, после разгрома под Бродами, гитлеровцы пополнили «Галичину» из резерва (свыше 60 тысяч сволонтёров), не попавшего в первый набор (14 тысяч «легионеров») и далее использовали её для подавления словацкого восстания и в карательных операциях против югославских партизан. Просто потому, что боевая ценность «галичан» была околонулевая.

Не так давно стала известна ещё одна грязная подробность. Найдены документы, свидетельствующие, что немцы привлекали отдельные подразделения «Галичины» для охраны концлагеря Дембица на территории Польши, где содержались славяне и венгры. По свидетельствам очевидцев, «норма» расстрелов в этом лагере была 100 – 300 человек в день. «Галичане» принимали непосредственное участие в убийствах и издевательствах над узниками.

2.В конце войны, в апреле 1945 года, когда крах нацизма ни у кого не вызывал сомнений, часть дивизии «Галичина» мимикрирует в Украинскую национальную армию (УНА). Это «переобувание» позволяет гитлеровским прихвостням избавиться от приставки «СС» и на приемлемых условиях сдаться войскам союзников.

От интернирования в СССР, для которого участники «Галичины» были коллаборационистами, «легионеров» спасло перекрашивание в поляков. Западные союзники, из соображений, что им могут пригодиться в будущей борьбе против СССР замазанные кровью мрази, посчитали, что «галичане» – скорее граждане Польши, а не УССР. Помогло и заступничество Ватикана, поскольку большинство «галичан» дивизии были униатами или католиками. Странно, что сдавшиеся в плен «борцы за Украину» называть себя выходцами из Украины не захотели.

Впрочем, чего не сделаешь, чтобы избежать намыленной верёвки…

Но в целом, большинство выживших членов дивизии поселились в США и Канаде, где из шкурных соображений была принята «альтернативная точка зрения», которую сейчас пытаются усиленно навязать не только Украине, но остальному миру – будто бы «галичане» немцев ненавидели, однако так сильно хотели независимой Украины, что служили оккупанту.

Отсюда растут ноги бредней, будто «галичане» не имеют отношения к Ваффен СС, а были «сичевыми стрельцами», в один прекрасный момент обратившими оружие против немцев. Хитрый План, в общем.

3.Комиссия Жюля Дешена. Организована в 1985 году указом канадского премьера Брайана Малруни после многочисленных сигналов и даже парламентских запросов о том, что за 40 послевоенных лет Канада превратилась в убежище для нацистских преступников.

Работа комиссии проходила под жёстким прессингом украинских и прибалтийских диаспор Канады, давших приют многим бежавшим эсэсовским «легионерам». Диаспоряне требовали от членов комиссии не принимать документальные доказательства из СССР и его союзников из стран Восточной Европы. Ну, то есть, оттуда, где больше всего наследили кровью туземные СС.

В процессе, комиссия выдвинула столько требований к процедуре рассмотрения поступающих материалов, что, в конце концов, вынуждена была отказаться от изучения доказательств с мест, где были совершены преступления нацистскими коллаборационистами.

Результат работы комиссии Дешена с чистой совестью можно назвать пшиком. Из 741 имени заявленных военных преступников комиссия нашла видимый состав преступления у 20 подозреваемых из представленного списка. К концу 1986 года Комиссия предоставила правительству Канады документы на 20 подозреваемых со своими рекомендациями по проведению каждого дела.

Насколько известно, к 1998 году за военные преступления в Канаде не был осужден никто. Большинство фигурантов дела умерли своей смертью, двое предпочли покинуть страну, ещё четверо были оправданы по тем или иным причинам.

Никаких юридических оценок в отношении дивизии Ваффен СС «Галичина» комиссия Дешена не выносила – это не входило в её полномочия. Использовать выводы комиссии в качестве доказательства невиновности «галичан» – абсурдно. С тем же успехом можно цитировать инструкцию к стиральной машине.

Впрочем, это вообще относится к доказательной базе, привлекаемой политическими украинцами и прочими манкуртами по обеливанию гитлеровских прихвостней.