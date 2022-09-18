«Поставим в Херсоне ствольную артиллерию и будем бить по Крыму» – Карасев

Новости Украины

Для Украины сейчас главной задачей является прорыв к Азовскому морю или штурм Херсона, откуда можно бить по Крыму уже целым рядом видов вооружений, однако успеть надо до зимы, поэтому ближайшие недели будут решающими.

Об этом в эфире «Карасев LIVE» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Итог войны – это выход на границы 1991 года. Перелом, уже когда победа нас радостно встретит у входа – это будет тогда, когда мы вернем Херсон или ударим по Запорожской области и выйдем на Азовское море. Потому что при всей значимости, во всех смыслах этого слова, военно-оперативном, стратегическом, политическом и морально-психологическом значении, прорыва, победы под Харьковом или в Харьковской области, мы пока остаемся без Азовского моря и слабо контролируем Черное море. Поэтому надо развивать успех, сейчас мы пытаемся найти эти точки, ввести в заблуждение там. И надо сделать так, чтобы мы вышли на Херсон или Азовское море. Херсон, конечно, лучше всего, почему, потому что вы сюда на юго-восток Николаев-Очаков-Одесса, а на юг – вы в Крым. Вы уже в Херсоне можете ставить обычные наши ракетные установки, ствольную артиллерию и бить по Крыму. А вот с Харьковской области вы не можете поставить, точнее мы можем поставить, то там территория России. Она юридически территория России, а Крым юридически наша территория, поэтому тут разные вещи. И Крым – это более чувствительно для России, для поражения. Поэтому успех надо развивать», – заявил Карасев.

При этом он считает, что ближайшие недели будут решающими, ведь с приходом зимы наступать будет куда сложнее.

«Я надеюсь, что в ближайшее время, до ноября мы должны этот вопрос решить, потому что потом зима. Зимой воевать тяжело. Зимой распутица, дороги, холодно, нет «зеленки», чтобы скрыться и скрыть резервы. Поэтому надо делать все сейчас. Я думаю, недели две будут главными на поле боя», – объяснил украинский политолог.