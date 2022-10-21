«Поставить на ноль»: Россия выводит из работы ядерные блоки Украины

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Новости Украины

Целью российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины является создание критического напряжения в системе, которое будет сопровождаться аварийными отключениями и блэкаутами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, обративший внимание, что изначально удары наносились по топливной энергетике – газовым и угольным станциям, а также подстанциям малой мощности по 110–330 кВт, обеспечивавшим вывод энергии в общую сеть.

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«Но в последние дни удары пошли по крупным подстанциям мощностью до 750 кВт. Видимо, логика состоит в том, чтобы заставить самого системного оператора вывести из работы ядерные блоки и «поставить их на ноль». Для этого требуется создать критическое напряжение в энергосистеме – с аварийными отключениями и блэкаутами. Тогда системный оператор будет вынужден отключить атомный сегмент генерации, который до сих пор оставался основой украинской энергосистемы. Иным образом добиться этого было бы невозможно, так как Россия, понятно, не стала бы обстреливать АЭС», – сказал Юшков «Независимой газете».

По его словам, уже можно констатировать снижение надежности в энергосистеме Украины, где сейчас пытаются балансировать не за счет введения дополнительных мощностей, которых нет, а посредством отключений и ограничения потребления.

«И если тактика РФ будет прежней, графики отключений будут все жестче, а в перспективе единая энергосистема рискует перестать функционировать и развалиться на отдельные островки генерации. В таком случае снабжение ближайших населенных пунктов вокруг уцелевших электростанций может сохраниться, но дальнейшего перетока в соседние регионы уже не будет. После чего военные РФ снова проанализируют ситуацию: и те станции, что снабжают только мирное население, оставят, а другие, допустим, обеспечивающие электроэнергией железную дорогу, постараются выбить», – объясняет эксперт.

Все это делается, продолжает он, чтобы воспрепятствовать дальнейшей работе той же электрифицированной железной дороги, по которой все последние месяцы доставлялись боеприпасы и вооружение, а также создать проблемы со связью.

«К слову, из Киева и области уже поступают сообщения о перебоях со связью и интернетом, которые не функционируют без электричества. А самое главное, заставить украинское руководство более озадачиться тем, чтобы население было обеспечено светом, теплом и работающей канализацией. Уж пусть там лучше думают, как избавить свои города от нечистот, чем о продолжении военных действий», – резюмировал Юшков.

Тем временем в жилых домах Киева появляются специальные наборы для выживания на случай отключения электроэнергии.

«Мои соседи сделали набор для выживания для тех, кто застрянет в лифте во время отключения электричества», – написала в соцсети исполнительный директор фонда DEJURE Марина Хромых.

«Русские думают, что могут нас терроризировать. Мало они знают. Мы сильнее, чем когда-либо!», – уверяет автор фото.