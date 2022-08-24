Поставивший нацистскую песню диджей из Щёлкино получил новое наказание

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Диджей караоке-бара «Краб» в крымском городе Щелкино заплатит 40 тысяч рублей за демонстрацию в зале националистической песни с символикой признанного в РФ террористическим нацбата «Азов».

Штраф стал дополнением к 10 суткам ареста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Инцидент произошел 12 августа. Один из гостей заведения попросил ди-джея поставить клип на украинскую песню «Дикое поле». Просьба клиента, оплаченная по тарифу, была удовлетворена. И все посетители были вынуждены лицезреть на экране символы «четвертого Рейха», как называли себя сами нацбатовцы до сдачи в плен в Мариуполе. Видеосвидетельство музыкального ассортимента в кафе, доставившего радость гостю, было опубликовано в соцсетях.

Ди-джея караоке-бара «Краб» Юрия Родионова за демонстрацию нацистской символики Ленинский райсуд определил под арест на 10 суток. Заказчика песни – 25-летнего уроженца Щелкино Дмитрия Гайна – суд приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Теперь по такой же статье 20.3.3 КоАП РФ осужден и Родионов.

«В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся», – сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Крыма.