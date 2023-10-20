Поставка F-16 никак не скажется на подавляющем преимуществе российских ВКС – военкор

Преимущество в воздухе останется на стороне российских ВКС, даже если Запад направит на Украину истребители F-16. Самолеты нужно обслуживать и содержать, и делать это придется за пределами Украины, с потерей времени и ресурсов.

Об этом в эфире телеканала «НТС» сообщил корреспондент ВГТРК Егор Григорьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преимущество в воздухе на нашей стороне. Не на 100%, наверное, никогда нельзя так сказать, но на 99% абсолютно точно. Наши ребята делают по несколько вылетов в день. Буквально вчера мы вернулись с одного из военных аэродромов, общались много с лётчиками, со штурмовиками Су-25, так называемые «Грачи». Что нам рассказывают ребята – вылетов в день много, но если Запад поставит истребители, то ничего не изменится, и по нескольким причинам. У Украины уже была своя авиация, и она не помогла. Где эти самолёты? Авиации нет, авиация кончилась, потому что её либо сбили, либо уничтожили на земле. Воздушных столкновений, когда напрямую идёт воздушный бой, такое вообще было считанные разы. И их результат не в пользу украинских военных», – подчеркнул Григорьев.

«Почему ещё это ничего не изменит – как говорят нам техники на полевом аэродроме, если эти самолёты и поступят на Украину, то их необходимо будет ещё и обслуживать. А, чтобы обслужить, на земле нужна инфраструктура, нужны руки, которые будут чинить, и нужно оборудование. Безусловно, самолёт нужно зарядить, самолёт нужно заправить, в случае необходимости починить и иметь для этого запчасти, которые, конечно, Украине будут нужны. Чинить непосредственно в самой Украине возможности, наверное, не будет. Будут перенаправлять в ту же Польшу, например, на это уходит время», – добавил военкор.

Сами летчики считают, что это ничего не изменит, поскольку Украине наверняка дадут не самые новые и не самые лучшие машины.

«Как красиво работают наши лётчики – это просто потрясающе, когда самолёт кабрирует или в прямую бьёт ракетами! Они идут звеньями, обычно по два, а то и по четыре самолёта. Это, конечно, потрясающая работа, их манёвры, когда машину они буквально переворачивают в воздухе, обходя украинское ПВО, и всегда им это удаётся, всегда они возвращаются на аэродром целыми. Пусть так и будет в дальнейшем», – подчеркнул Григорьев.

Говоря о влиянии израильского конфликта на поставки военной помощи Украине, он отметил, что с момента эскалации еще прошло слишком мало времени, чтобы увидеть ее экстраполяцию в зоне СВО.

«Слишком короткий срок, чтобы говорить об экономии снарядов и влиянии на это Палестино-Израильского конфликта. Пока что ни с той стороны, ни с нашей – артиллерийские дуэли не прекращаются. Мы знаем, что буквально накануне ВСУ нанесла удар американскими ракетами ATACMC. Это дальнобойные мощные баллистические ракеты, твердотопливные, и здесь важная особенность: если НАТО, если западные спонсоры говорят, что готовы поставить какое-либо вооружение Украине, то с большой долей вероятности это вооружение находится уже на границе, а то и в самой Украине», – пояснил военкор.

Он добавил, что новые мобилизованные силы выступают «живым щитом» для нацбатов.

«Я ещё хотел отметить, что нам рассказывают бойцы по поводу состояния украинской армии. Появление там всё новых мобилизованных не играет им на руку. В ВСУ этих людей бросают на передовую, об этом много раз заявляли, но сегодня появилась важная характерная особенность – за ними стоит запрещенный полк «Азов», террористическая организация, и свои штурмы они осуществляют, проходя как раз вот через этих новобранцев. Попытались штурмовать, получили по голове от наших бойцов, откатились. А вот эти бедолаги, как их называют наши же ребята, наши штурмовики, наши десантники, в том числе, они сидят и, не обладая никакими навыками, по сути просто гибнут. Это нам рассказали бойцы десантники, которые через несколько дней вернутся в сторону Клещеевки, в «серую зону», – уточнил военкор.