Поставки американского оружия оказались бесполезными для Украины

24.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поставки американского вооружения на Украину призваны обогатить вашингтонских лоббистов, а не помочь Киеву в войне.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении Украины есть некая передержка. Это элемент пропаганды в том, что Лавров говорит о 250 миллионов долларов, которые США дают на вооружение Украине. В былые годы давали и больше, и в основном на летальное оружие. Что касается «Джавелинов» и прочих современных вооружений, то они поставляются с условием неиспользования в зоне боевых действий и находятся далеко от зоны боевых действий под контролем американских специалистов.

На самом деле, эти военные поставки скорее обогащают американских лоббистов, чем реально каким-то образом укрепляют боеспособность вооружённых сил Украины», – отметил Джангиров.