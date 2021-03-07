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01.03.2021, Москва, Игорь Петров
 
Газ, Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США, Энергетика
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Поставки американского СПГ в ЕС всегда были убыточными – эксперт


Американский сжиженный газ никогда не приносил прибыль тем, кто занимается его поставками в Европу с момента начала этих поставок в 2015 году.

Об этом в ходе дискуссии «Газопроводные проекты из России в ЕС: риски и перспективы» заявил Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При полных затратах (которые многие аналитики почему-то любят выносить за скобки) американский газ в Европе не был прибыльным ни один месяц с момента завоза в 2015 году. Всегда были убытки для тех, кто поставляет этот газ. В основном не американские компании несли убытки – там все очень хитро построено.

Этот газ – не прибыльный при поставках, он приносит убытки, в течение уже пяти лет, и будет приносить убытки в течение оставшихся 20 лет контракта, под которым подписались многие уважаемые компании, в том числе и финансовые инвесторы «Северного потока-2», – заключил Алексей Гривач.

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