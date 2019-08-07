Поставки дизеля из Белоруссии не спасут Украину от роста цен

07.08.2019, Москва, Елена Острякова

Правительство Украины планирует компенсировать снижение поставок дизельного топлива из России поставками из Белоруссии, которая увеличит их в августе на 25%.

Об этом заявил советник Владимира Зеленского по вопросам энергетического сектора Андрей Герус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мозырский НПЗ переносит свой ремонт с сентября на октябрь и увеличивает примерно на 25% поставки дизеля украинским покупателям в августе и сентябре. Если раньше они составляли примерно 180 тыс. тонн в месяц, то сейчас они будут 250−260 тыс. тонн в месяц», – сказал Герус.

Российский «Коммерсант» высказывает сомнение в цифрах, приведенных украинским чиновником, и напоминает, что еще 30 июля Белорусская нефтяная компания (БНК) ожидала, напротив, сокращения экспорта на Украину.

БНК планировала нарастить экспорт только в августе — до 220 тыс. тонн при среднемесячном показателе 180 тыс. тонн. Как говорил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам БНК Сергей Гриб, в сентябре—октябре экспорт сократится из-за планового ремонта завода и уборки урожая в Белоруссии.

В любом случае топливо из Белоруссии будет поставляться железнодорожным путем, что приведет к росту цен.

«Скорее всего, розничные цены на бензин и дизель на Украине увеличатся в самое ближайшее время, поскольку спецпошлины будут отражены в конечной цене. Действительно, основным поставщиком дизеля на Украину оставались российские компании. Теперь их свободный объём будет переориентирован на другие рынки», – заявил эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» .

С 1 июля вступил в силу запрет на поставку на Украину сырой нефти из РФ. Кроме того, согласно постановлению российского правительства, для осуществления поставок дизельного топлива и бензина требуется получить специальное разрешение министерства экономического развития России. В свою очередь, Киев с 1 августа 2019 года ввел спецпошлину в 3,75% на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а с 1 октября она составит 4%.

В результате прокачка по этому направлению, которой занимались Wexler Group и Proton Energy Group, остановилась. По трубе поставлялось топливо «Роснефти», и такие поставки в первом полугодии составили 1 млн тонн — это около трети общего потребления дизтоплива на Украине (3,18 млн тонн).