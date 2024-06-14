Поставки оружия обернутся для ВСУ лишь новым кровавым «контрнаступом» – Пасков

Вадим Москаленко.  
14.06.2024 19:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 252
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Новые поставки западного оружия Украине обойдутся таким же поражением, как во время «контрнаступления» летом 2023 года.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые поставки западного оружия Украине обойдутся таким же поражением, как во время «контрнаступления» летом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сейчас, когда дадут это железо… Получится как с этим контрнаступлением. Дайте танки – дали; дайте снаряды – вот вам снаряды. Частично дали. Контрнаступление началось, и 80% личного состава погибли без возможности даже пострелять и увидеть врага», – сказал Пасков.

«Это была линия Суровикина, дроны, артиллерия, ФАБ, ТОС. Это война, в которой ты погибаешь, не увидев противника.

Бойцы сражались в окопной войне первые несколько месяцев, после этого появление всех этих технических новшеств сразу сделало так, что 80% погибают, не увидев противника», – добавил болгарский политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть