Новые поставки западного оружия Украине обойдутся таким же поражением, как во время «контрнаступления» летом 2023 года.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, когда дадут это железо… Получится как с этим контрнаступлением. Дайте танки – дали; дайте снаряды – вот вам снаряды. Частично дали. Контрнаступление началось, и 80% личного состава погибли без возможности даже пострелять и увидеть врага», – сказал Пасков.

«Это была линия Суровикина, дроны, артиллерия, ФАБ, ТОС. Это война, в которой ты погибаешь, не увидев противника.

Бойцы сражались в окопной войне первые несколько месяцев, после этого появление всех этих технических новшеств сразу сделало так, что 80% погибают, не увидев противника», – добавил болгарский политик.