По данным издания The New York Times, США рассматривают возможность поставки на Украину новых авиационных ракет ERAM (Extended Range Air-to-Air Missile). Объем поставок оценивается в 3300 боеприпасов, а сумма сделки оценивается в немногим более $800 млн денег от европейских спонсоров.

Эта информация, пока не получившая официального подтверждения Вашингтона, тем не менее вдохновила сторонников войны с Россией до последнего укра.

Заявленная цель проекта — радикальное упрощение и удешевление конструкции. Вокруг ТТХ ракеты сохраняется много неясных моментов, однако ряд открытых источников сообщает о том, что ERAM, оснащенная БЧ массой 140 кг, способна поразить цели на дистанции 240-400 км в оперативных тылах противника.

Источник утверждает, что максимальное отклонение ERAM составит не более 10 метров даже при полном подавлении GPS. Впрочем, это мы уже слышали.

Поставкам ракет ERAM придается важное значение. По замыслу американцев, это позволит Украине получить мобильные и относительно дешевые суррогаты оперативно-тактических ракет, поскольку, как сообщает WSJ, Пентагон не в силах удовлетворить запросы ВСУ на дорогостоящие ракеты ATACMS и GMLRS, ибо в них остро нуждаются армия США и их ближайшие союзники.

Что касается Украины, то ERAM продолжили список остро желаемых «пэрэможных вундервафель», обладая которыми бандеры мечтали победить Россию, наряду с разочаровавшими их «байрактарами», «джавелинами», «хаймарсами», F-16 и прочими импортными железяками.

Главари украинского режима продолжают тешить себя надеждами нанести массированный и разрушительный удар по ненавистному им Крымскому мосту, что, по их мнению, позволит им диктовать свою политическую волю Кремлю.

Что обращает на себя внимание, когда речь заходит о ракетах ERAM. Это крайне низкая цена за единицу, немногим превышающая $200 тысяч. Удивляет также и весьма скромная крейсерская скорость ракеты — всего 0,6М, что эквивалентно 735 км/ч. Для ОТР это очень и очень скромные показатели.

Примечательно, что американцы отказались от «колхозинга» дешевых ракет для РСЗО и планирующих бомб, оснащая их пороховыми ускорителями, чтобы компенсировать острый дефицит авиации у «повитряных сил», поскольку эти меры не привели их к ожидаемому уровню эффективности. Напротив, дальность полета этих «франкенштейнов» даже снизилась с риском потери дорогостоящих пусковых установок от действий российской авиации, РСЗО и операторов БПЛА.

ERAM позиционируются как ракеты класса «воздух-земля», причем источник сообщает, что конструкция ракет разработана для их подвески на весь летающий зоопарк «повитряных сил», как доставшийся им от СССР, так и на немногочисленные F-16 и старые французские «Миражи».

Распечатанный на 3D-принтере блок нведения QuickSink ракеты ERAM

Не исключено, что в качестве антикризисных мер, укры будут молотком и зубилом допиливать оставшийся у них парк «кукурузников» под носители ERAM.

3D моделирование ракеты ERAM

Но даже не это главное. Большинство специалистов сомневается в заявленных WSJ объемах поставок ракет ERAM для ВСУ. Первая информация об этом оружии появилась в конце 2024 года. В начале весны 2025 года сообщалось, что ракета все ещё не вышла из стадии проекта.

Безусловно, создавать сильно упрощенное и недорогое оружие много легче и быстрее, чем дорогостоящее и высокотехнологичное, но не настолько, чтобы за полгода получить готовый образец, провести испытания и организовать его массовое производство.

Есть мнение, что американцы всего лишь воспользовались идиотской добротой киевского режима, радостно объявившего страну полигоном для испытания вооружений, и речь идет о единичных поставках ERAM для испытаний в реальных боевых условиях.

Помимо Украины, американские ВВС и, возможно, ВМС, заинтересованы в получении простых и дешевых образцов ракет для войны за ресурсы и геополитику с папуасами и недоразвитыми режимами, нанося массированные удары по их чувствительным объектам. Тратить дорогостоящие «томагавки» и новейшие PrSM (Precision Strike Missile), идущие на смену уже устаревшим ATACMS в конфликте с неравным противником — сродни стрельбе из пушек по воробьям.

Ну, а заявленный пакет ERAM для Украины в 3300 ракет, скорее напоминает блеф и попытку вновь надавить на Россию в переговорах по «мирной сделке» на Украине.