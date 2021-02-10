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10.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Наука, Образование, Россия
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Поставленная Путиным задача не выполнена: Китай и США вырвались вперёд


Россия занимает 35 место среди 62 стран по уровню финансирования науки. Поставленная президентом задача финансировать науку на уровне 2% от ВВП не выполнена.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Олег Смолин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«В бюджете 2020-22 годов доля расходов на науку сокращается 0,44 до 0,42%, а в бюджете 2021-23 годов до 0,40%. Задача, поставленная президентом, будет выполнена только в 2035 году.

При пересчете на ВВП мы тратим вдвое меньше, чем Китай, втрое меньше, чем США, в четыре раза меньше, чем Израиль. Это недостойно великой державы. Из-за недофинансирования мы опаздываем с космическими программами. Пока мы будем запускать на Луну автоматические станции, китайцы высадят людей», – сказал Смолин.

По его данным, отставание России в финансировании науки от США за год увеличилось с 26 до 33 раз, от Китая – с 12 до 16, от Японии – в 10 раз.

«За счет научно-технических разработок американцы снижают цену сланцевой нефти, а наша нефть на Севере становится все дороже», – сказал Смолин.

Он также раскритиковал систему оценки научных показателей по количеству публикаций в зарубежных изданиях.

«Затраты ученых на такие публикации достигают 4 млрд долларов в год – почти половина всех расходов на науку из федерального бюджета. Мы предлагаем изменить критерии оценки научной деятельности, развивать отечественные базы научных публикаций, помочь отечественным научным журналам», – сказал Смолин.

Он сообщил, что количество ученых в России сократилось в 2,7 раза, в то время как в других странах выросло, например, в Южной Корее – на 120%. Профессорско-преподавательский состав в российских вузах сократился на 44% за пять лет. За рубеж уехало в 2013 году 20 тыс. ученых, 2016 году – 44 тыс.

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