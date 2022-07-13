Поставленное на Украину оружие начало применяться против ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Трофейные гранатометы и различного рода ПТРК иностранного производства активно используются бойцами республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал военнослужащий ЛНР Федор Сергеев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его словам, трофейное стрелковое оружие западного производства военными республики используется нечасто.

«Оно представлено, как правило, семейством американских штурмовых винтовок М4, М16 и их различными модификациями. Во-первых, они не используются широко по причине сложности конструкции и большой капризности, чувствительности к пыли, грязи и воде. Во-вторых, на них сложно найти боеприпасы. Если на отечественный автомат Калашникова добыть в бою патроны не составляет проблем, то, исчерпав натовский боекомплект, взять его на поле боя просто негде. А вот что касается гранатометов, всевозможных противотанковых ракетных комплексов, то они применяются. Не так давно было видео, как наши ребята из трофейного ПТРК «Милан-2» наносят огневое поражение с территории Северодонецкой промзоны вражескому танку», – сказал военный «Московскому комсомольцу».

Он соглашается с тем, что сейчас вожделенное западное оружие стало работать против Украины.

«Да, уже сейчас хваленый ленд-лиз, на который они так надеялись, перерос в оружейный саботаж Европы, потому что значительная часть этого оружия мало того, что не применяется против нас по разным причинам, так еще и, переходя в наши руки, используется против страны, для которой оно и поставляется. Думаю, на этой почве следующая партия тяжелых дальнобойных систем сильно притормозится. Сами украинские источники постоянно фиксируют, что сроки поставок постоянно откладываются. По всей видимости, сейчас Европа просто ждет и смотрит, чем закончится активная фаза в Донбассе и, исходя из этого, будет делать дальнейшие выводы», – считает Сергеев.