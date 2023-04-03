Поставленный раскольниками «наместник» захваченной Лавры оказался гомосексуалистом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новый «наместник» Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий, перешедший к раскольникам, оказался представителем «голубого крыла».

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады и бывший участник карательной операции против ЛДНР в составе батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Мосийчука, любовь Авраамия к мужчинам может отразиться на карьере теперь уже бывшего священника канонической УПЦ.

«Как говорят, он принадлежит к «голубому» крылу так называемому, которое имеется в церковных кругах, притом во всех. Это показатель и объясню, почему. Первое – для верующих это вопрос однозначный. Второе – это может быть способом вербовки. Если кто-то имеет видео какое-то, компрометирующее и тому подобное. Потому что разглашение подобного видео – это не то, что настоятель или иерарх, это так – в лучшем случае монах где-то в нижних пещерах», – заявил Мосийчук.