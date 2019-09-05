05.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Общество, Политика, Россия, Сербия, Хорватия
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Постгитлеровская Хорватия нагло присвоила себе массовый антифашизм сербов

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков поддержал председателя сербского парламентского комитета по диаспоре и сербам в регионе Миодага Линта, который раскритиковал президента Хорватии Колинду Грабар Китарович.

Она во время мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, прошедших 1 сентября в Польше, удивила многих историков, заявив, что хорватский народ «внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу».

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Независимая держава Хорватская, созданная Гитлером на руинах Югославии, отправила 369-й добровольческий полк на Восточный фронт, сказал Стариков в интервью сайту «Изборского клуба».

«Этот полк достаточно хорошо сражался против наших солдат во время Сталинградской битвы, оказался в окружении, частично был уничтожен, а частично пленен. Товарищ Сталин поступил весьма мудро, вычистив наиболее яростных сторонников нацизма из этого подразделения.

После этого оно стало называться 1-й отдельной югославской пехотной бригадой и стало первым антифашистским формированием из числа граждан Югославии на территории Советского Союза.

Но говорить о том, что действия одной пехотной бригады, состоявшей преимущественно из хорватов, бывших ранее фашистами, хоть как-то напоминает героическую борьбу советского народа и Красной армии, конечно, не приходится», – указал Стариков.

По его мнению, вопрос о неоднозначной роли хорватов во Второй мировой войне всплыл только потому, что Запад разорвал Югославию.

«Сербы сражались практически 100% против нацистов, а вот хорваты разделились на несколько частей. Значительная их часть, усташи, поддерживали нацистов и воевали на Восточном фронте, боролись против партизанского движения на Балканах.

Часть хорватов, как, например, Иосип Броз Тито, боролись против фашистских оккупантов. В итоге, Югославия воссоединилась и вопрос о том, на чьей стороне воевали хорваты, ушел в историческое небытие.

Сегодня, после того, как Запад разорвал Югославию на части, этот вопрос вновь всплывает – и в устах президента Хорватии принимает столь гротескные формы», – заключил Стариков.

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